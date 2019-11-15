Тейлор Свифт больше не может петь свои старые песни

По её словам, она планировала выступить на церемонии премии American Music Awards с попурри из своих хитов последних десяти лет, однако представители её бывшего лейбла Скотт Борчетта и Скутер Браун заявили, что она не имеет на это права, поскольку это будет расцениваться как "перезапись" её музыки, а эта опция станет ей доступна лишь со следующего года.



Тейлор Свифт

- Вдобавок - и вовсе не так я собиралась рассказать вам эту новость - Netflix сделал документальный фильм о моей жизни за прошедшие несколько лет. Скотт и Скутер запретили использовать в этом проекте мои старые песни и выступления, хотя нигде в фильме нет ни единого упоминания о них или о Big Machine Records, - написала артистка.

Тейлор отметила, что Борчетта разрешил использовать её музыку только при условии, что она не будет перезаписывать свои старые песни один в один (хотя именно это Свифт намеревалась сделать и всё ещё планирует, имея, по её словам, на то законное право), а также перестанет говорить о нём и Брауне.

- Я очень сильно чувствую, как важно поделиться тем, что со мной происходит - это может поменять уровень бдительности других артистов и потенциально помочь им избежать схожей участи. Сообщение, которое мне передали, кристально ясное: по сути, они говорят "будь хорошей девочкой и заткнись, или тебя накажут". Это НЕПРАВИЛЬНО. Ни один из этих людей не участвовал в написании тех песен. Они ничего не сделали для создания моих отношений с поклонниками, - добавила Тейлор.

Она попросила своих поклонников обратиться к другим артистам Big Machine Records, чтобы те поговорили с Борчеттой и Брауном, а также к компании Carlyle Group, сыгравшей важную роль в продаже её музыки Брауну и Борчетте, пишет Intermedia. Свифт также сообщила, что на данный момент под вопросом находятся не только документальный фильм о ней и её выступление на American Music Awards, но и все другие мероприятия, на которых она планировала играть - вплоть до ноября 2020 года.

Кроме того, Тейлор Свифт выпустила сингл «Beautiful Ghosts». Тейлор написала эту композицию в соавторстве с Эндрю Ллойдом Уэббером для экранизации его мюзикла «Кошки», который выйдет в мировой прокат 20 декабря (а в российский – 2 января). В фильме «Beautiful Ghosts» будет исполнять Франческа Хейворд в образе кошки Виктории, а версия Свифт прозвучит на титрах.