Тейлор Свифт перезаписала Lover с Шоном Мендесом

Шон добавил к тексту несколько строк, так что романтичная баллада превратилась в дуэт. В треке рассказывается о паре, которой очень хорошо вместе и которая хочет, чтобы эйфория и влюблённость никогда не заканчивались.

- Тейлор, спасибо, что позволила мне присоединиться к тебе в этой прекрасной песне, - написал в своём инстаграме Мендес, анонсируя премьеру.

- Ну, ребята, наконец-то это произошло: мы сделали это совместно! - отвечает ему Тейлор Свифт в своем инстаграме. - Я так воодушевлена, что наш ремикс Lover вышел сейчас!

Трек "Lover" вошёл в одноимённый альбом Свифт, который увидел свет в августе 2019 года.



Lover