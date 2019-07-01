У Тейлор Свифт менеджер Джастина Бибера отобрал 6 альбомов

Это очень расстроило певицу, которая утверждает, что Скутер много лет над ней издевался, пишет Super. Тейлор опубликовала большое эмоциональное заявление, чтобы объяснить фанатам, что происходит:



Taylor Swift

«Я годами просила, чтобы мне дали шанс получить права на свою музыку. Вместо этого мне предложили снова заключить контракт с BMR и «зарабатывать» по одному старому альбому каждый раз, когда я буду взамен предоставлять им новый. Я отказалась, потому что знала: как только я поставлю подпись, Скотт Борчетта [бывший владелец BMR — прим.ред.] продаст лейбл вместе со мной и моим будущим. Мне пришлось уйти и оставить прошлое позади. Музыку, которую я сочиняла на полу в своей спальне, клипы, которые я придумала и за которые заплатила деньгами, заработанными на концертах в барах, клубах, а потом и на стадионах. Пара занимательных фактов насчет сегодняшних новостей: я узнала, что Скутер Браун получил права на мои песни, вместе со всем миром. Все, о чем я могла думать — непрерывная травля с его стороны, которой я подвергалась годами. Например, когда Ким Кардашьян слила в Сеть незаконную запись нашего телефонного разговора, и два клиента Скутера [Джастин Бибер и Канье Уэст — прим.ред.] с его подачи травили меня из-за этого в соцсетях. Или когда Канье Уэст отомстил мне, сняв порно-клип с моим обнаженным телом. Теперь Скутер отобрал труды всей моей жизни, а мне так и не дали шанса их выкупить. Мое музыкальное наследие отныне в руках человека, который пытался его разрушить. Это худший из возможных сценариев. Вот что происходит, когда ты заключаешь контакт в 15 лет с кем-то, для кого слово «верность» — просто контактное обязательство. Когда я оставила свою музыку в руках Скотта, я смирилась с мыслью, что однажды он ее продаст. Но представить не могла, что продаст именно Скутеру. Его имя он слышал от меня либо когда я рыдала, либо когда пыталась не заплакать. Он знал, что делает; они оба знали. Установили контроль над девушкой, которая не хочет иметь с ними ничего общего, навсегда».

В прошлом году, после окончания контракта с BMR, Свифт ушла под крыло другого лейбла, который оставляет ей права на новую музыку. Но шесть пластинок, сделавших ее знаменитой, похоже, уже не вернуть.

Бибер как один из обидчиков, упомянутых в тексте Тейлор, не смог отмолчаться и тоже прокомментировал ситуацию: он извинился за свое участие в ее травле и заступился за Скутера, который якобы тогда просил Джастина не лезть в ситуацию.

«Чего ты добиваешься этим текстом? Думаю, хочешь, чтобы твои фанаты прочитали и бросились травить Скутера», — посчитал Бибер и предложил Свифт встретиться и поговорить.

Среди тысяч комментариев отметилась Кара Делевинь, пристыдившая Джастина и его супругу Хейли, которая поддержала певца одним словом: «Джентльмен». Кара это не оценила: «Джентльмен? Вам, наверное, скучно, ребята. Лучше бы потратили меньше времени на защиту мужчин и попытались уважать женщин. Не думаю, что ты вообще понимаешь, что такое извинение. Ты годами не общался с Тейлор и не владеешь ситуацией. Сделай шаг назад и попытайся вынести из этого урок».

На сторону Свифт также встали Шер, Холзи, Игги Азалия, модели Сара Сампайо и Марта Хант и другие звезды.