В новом клипе Максима Фадеева танцует Сергей Полунин

Режиссер клипа - Евгений Курицын.

Съемки видео проходили в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. На протяжении почти четырех минут видео можно наблюдать за завораживающим танцем Сергея Полунина на сцене театра.



Максим Фадеев

Кроме того, Максим Фадеев анонсировал новые сольные концерты с новой программой, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Московский концерт состоится на сцене Crocus City Hall 27 ноября. В северной столице музыкант и композитор выступит 22 февраля, а минское выступление запланировано уже на 12 октября.