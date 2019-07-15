В парке Горького установили пятиметрового Эда Ширана

Инициаторами установки фигуры стали «Яндекс.Музыка» совместно с компанией Warner Music Russia. Инсталляция приурочена к проведению первого российского концерта исполнителя в России, который состоится 19 июля 2019 года на стадионе «Открытие Арена».

Все гости парка с сегодняшнего дня смогут сфотографироваться с Эдом и оставить свое послание прямо на нём. Яндекс.Музыка предлагает делиться своими фотографиями, посланиями и приветами, указывая хештеги #приветЭд и #яндексмузыка

Концерт Эда Ширана станет частью мирового тура «Divide» в поддержку одноименного альбома. На разогреве выступят шведская певица Зара Ларссон и британский певец Джеймс Бэй.