Владимир Шахрин опять стал дедушкой

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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в четвертый раз стал дедушкой.

Дочь Дарья подарила ему внука.

Вот так записываешься на студии, потом снимаешься для журнала, а потом тебе объявляют, что ты снова стал дедом)) Внучок родился! - иронически написал Шахрин в своем блоге.

Владимир Шахрин
Владимир Шахрин

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