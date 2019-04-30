Владимир Шахрин опять стал дедушкой

Всё, что так любит и умеет использовать в своей музыке «Чайф» – свинговый ритм, простой гитарный звук, минорная губная гармошка – соединилось в новой песне группы «Все девушки Бонда».





В музыке – традиционный настоящий «Чайф». В видеоряде – подлинный дух родного города конца 80-х: съёмки первого в Свердловске конкурса красоты. В кадре – импозантные уральцы в стильных костюмах степенно разыгрывают свои музыкальные партии.

