Владимир Шахрин опять стал дедушкой

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в четвертый раз стал дедушкой.РокНовостиДочь Дарья подарила ему внука. Вот так записываешься на студии, потом снимаешься для журнала, а потом тебе объявляют, что ты снова стал дедом)) Внучок родился! - иронически написал Шахрин в своем блоге. View this post on Instagram Вот так записываешься на студии, потом снимаешься для журнала, а потом тебе объявляют, что ты снова стал дедом)) Внучок родился! Фото @ejik1977 #чайф #чайфдома #владимиршахрин A post shared by ЧАЙФ (@chaif_band) on Apr 29, 2019 at 11:24am PDT Владимир ШахринБыстрый поиск: Чайф Добавить комментарий
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