«Волга» отметит Мокрый день в Аптекарском огороде

«Волга» — уникальный коллектив. Благодаря современным аранжировкам, электронному звучанию, её песни способны донести до современного слушателя смыслы древне-русских текстов. Таких коллективов в мире больше нет» — считает этнограф Назим Надыров.

Группа «Волга» появилась в 1997 году по инициативе певицы Анжелы Манукян и музыканта Алексея Борисова (экс. «Ночной проспект», F.R.U.I.T.S., «Центр»). Также в состав коллектива входит гитарист-виртуоз Роман Лебедев (экс.«Коррозия метала») и музыкант Юрий Балашов — изобретатель инструментов и обладатель премии Grammy за оформление альбома Френка Заппы Civilization Phaze III.

Творчество «Волги» называют сплавом постиндустриальной электроники и традиционной славянской полиритмии. Всё это дополняется гипнотическим вокалом Анжелы Манукян, распевающей старинные обрядовые песни. Более тридцати лет Анжела собирает древнерусские напевы и заклинания XII — XVI веков. В своих выступлениях она стремится воспроизвести состояние обряда, которым владели наши предки.

Народный праздник Мокей Мокрый отмечается 24 мая 2018 года (по старому стилю – 11 мая). В православном церковном календаре это дата почтения памяти священномученика Мокия Амфипольского. Название «Мокрый» день получил за то, что редко проходит без осадков. По погоде этого дня предсказывают, каким будет лето. На Мокея Мокрого люди выполняют повседневную работу по дому. На земле в этот день не принято работать. Люди проводят ритуалы по сохранению будущего урожая от града. Они сжигают в поле рождественский пучок соломы или вербу с Вербного воскресенья.

Концерты группы сопровождаются тематическим видеорядом, созданным видео-художником Романом Аникушиным. «Волга» выпустила 6 номерных альбомов об одном из которых, журналу Observer с восторгом отзывался основоположник эмбиент Брайн Ино. Также интернациональный коллектив эмбиент-музыкантов выпустил альбом «Волга — Remixed». Группа принимает участие в крупнейших World music фестивалях в странах Азии и Европы. Уже 20 лет песни «Волга» в ротации самых уважаемых радиостанций мира.

В программе концерта 24 мая в 21:00 - песни из альбомов группы «Волга» разных лет: «Жняцы», «Дождь», «Ржаное жито», «Постылый муж», «За ворота», «По горнице», «Голова моя болит», «Кумушки пьют», «Помол», «Мала ночка», «Детинушка», «Три поля», «Зачарованый», «Жито», «Конопель», «Кумушки-голубушки».

Билет на концерт даёт право посещения всех экспозиций Ботанического сада. До 2 июня в «Аптекарском огороде» будет проходить Весенний фестиваль цветов. Билеты в продаже в кассах сада и онлайн: www.hortus.ru