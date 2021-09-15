Фестиваль памяти Юрия Балашова прошел в «Доме»

Юрий Балашов умер 19 ноября 2020 года. Он был человеком-цивилизацией. Он рисовал обложки альбомов для Софии Ротару и ВИА «Лейся, песня», даже «Ритмическая гимнастика» (ее же помнят?) и «Синяя птица в Лужниках», «Крыша дома твоего» Юрия Антонова (он нарисовал почти все советские обложки Антонова) и Валерия Леонтьева, «Две звезды» Пугачевой и Кузьмина, делал логотипы групп «Park Gorky» и «Бригада С», а еще сам придумывал музыкальные инструменты. Например, суко-звук — проще говоря, коряга с натянутыми на нее струнами. На ней в «Доме» сыграл Гермес Зайготт. Вообще в концерте сыграли те, с кем Балашов сотрудничал в разные годы, и далеко не все смогли приехать.

Хедлайнером концерта должна была стать «Волга», однако Анжела Манукян приболела, и участвовал только Алексей Борисов и Роман Лебедев со своим проектом Idioritmik. Открыл же концерт «шаматон» Антон Вовк (действительно похожий на шамана), под 8-битный лоу-фай зачитывавший весьма эксцентричные стихи.



Антон Вовк

Еще один поэт Алексей Чуланский объединился с диджеем Дмитрием Стафарией, Глубокомысленные футуристичные тексты с потрескиваниями и техно-электроникой.



Алексей Чуланский объединился с диджеем Дмитрием Стафарией

Проект Mono&Hermes — объединение Гермеса Зайготта на суко-звуке и электронщика Mono. Гермес играет на суко-звуке смычком, и это абсолютно первобытный звук, конечно. А Mono, как выяснилось, из всех жанров музыки предпочитает скорее даб, и смесь в итоге получилась весьма ядреная. Плюс видеоряд на заднем фоне добавлял психоделики по полной. А вот зачем диджей то и дело включал вокальные семплы сомнительного качества, угадать не получилось.

«Я необычайно благодарен Юре за все, что он сделал. И за этот инструмент, на котором я играю. Мы не всех смогли пригласить на фестиваль, все получилось спонтанно. Надеюсь, в следующем году мы сделаем большой фестиваль», - сказал Гермес.

Далее на сцену вышла культовая в узких кругах группа «Небесные Землемеры»: колоритная «наивная» поэтесса Вера Сажина, принципиально не попадающая ни в одну ноту, мастодонт русского рока Павел Хотин, клавишник «Звуков Му», тут делающий скорее эйсид-джаз и нечто дорзо-подобное, и барабанщик Евгения Бяло. Парадоксальным образом это дико похоже на ранние «Звуки Му» (Мамонов тогда тоже в ноты редко попадал), хотя вроде бы все совершенно иное. Более того, Вера Сажина еще и играет на балалайке и баяне, совершенно не умея на них играть. Все вместе это производит фантасмагорическое впечатление. Ах да, Сажина все тексты пишет от мужского имени, доставляет отдельно… Это все затягивает, и совершенно невозможно оторваться, несмотря на всю какофоничность происходящего.

Эффектная питерская певица Yulte на белых клавишах сыграла несколько лирических песен в духе Цветаевой (или Земфиры). Это было красиво. Эдакий нуар-шансон, а в студийных записях у нее играет басист «Кино» и «Аквариума» Александр Титов и джазовый контрабасист Игорь Иванушкин, на секундочку. Юлия Терехова пела чуть небрежно и с чрезмерно аффектированным вибрато, но это придавало еще больше шарма.



Yulte

Роман Лебедев и проект Idioritmik удивили сложносочиненным звуком. А завершился концерт джем-сейшном всех участников. И поверьте, когда на одной сцене собираются Алексей Борисов, Роман Лебедев и Павел Хотин — это всегда очень музыкально и в меру авангардно. Прекрасный вечер.

Вадим ПОНОМАРЕВ