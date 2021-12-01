Ушла из жизни Анжела Манукян

В конце ноября певица была госпитализирована в тяжелом состоянии с инсультом. О ее смерти в результате кровоизлияния в мозг сообщили в соцсетях родные и друзья.



Анжела Манукян

Анжела Манукян родилась в Москве, в русско-армянской семье, с детства интересовалась фольклором, ездила в этнографические экспедиции. В 1997 году вместе с бывшим участником группы «Коррозия металла» Романом Лебедевым и участником группы «Центр» Алексеем Борисовым, а также мультиинструменталистом Юрием Балашовым она создала этно-электронный проект «Волга». Группа много выступала в России и за рубежом, выпустила девять альбомов.

В начале 2000-х Анжела совместно с Павлом Головиным создала лейбл Bad Taste Records, который выпускал альбомы и организовывал концерты инди-музыкантов со всего мира.