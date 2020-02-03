«Аквариум» выпустил клип на песню из 80-х

- Песня «Бабушки» была написана примерно году в 85-86-м, когда интерес органов охраны порядка к неофициальной музыке достиг такого градуса, что редкие концерты доигрывались до конца: чем мы все так мешали милиции и комитету, почему вместо шпионов и преступников они гоняли молодых и зелёных юношей из рок-клуба - без пол-литра понять невозможно, - рассказывал Борис Гребенщиков в программе «Аэростат». - И песня «Бабушки» - новое изложение истории Красной Шапочки - была просто списана с натуры. Когда же дело дошло до её записи, мы столкнулись с тем, что электрический ритм, на котором она должна была держаться, просто не на чем было сделать: у нас не было такой аппаратуры. И потом наступила перестройка, и мне показалось, что эта песня больше не соответствует духу времени, необходимость в ней отпала.

По словам Гребенщикова, спустя 30 лет песня вновь почему-то вспомнилась, и музыканты «Аквариума» на пробу записали её демо.

- И тут произошло страннейшее чудо: вдруг на нашем горизонте возник замечательный безумец Лу Эдмондс, в 76-м году один из первых панков в составе Damned, а ныне гитарист Public Image Джонни Роттена, сказочный джентльмен, играющий на полутора десятках инструментов и знающий примерно столько же языков - и к тому же с давних пор любящий «Аквариум», - цитирует интервью Гребенщикова в своем фейсбуке Михаил Козырев. - Мы списались и решили что-то сделать вместе - и вот первый результат. А в свете того, что происходит сейчас с рэперами - да и вообще - песня приобретает новое значение.



БГ

В мультипликационном ролике, сделанном студентами Анимационно-шумовой лаборатории, рассказывается, в соответствии с сюжетом песни, история странных отношений нарисованных в наивном стиле «привет-медвед» бабушек, волков и людей в красных шапочках.