Анна Плетнева разглядывает себя целый клип

В клипе, снятом режиссером Даниилом Величко, солистка коллектива Анна Плетнева позирует в нижнем белье перед зеркалом, пытаясь прикоснуться к своему отражению.

- Замираю у зеркала, вглядываюсь в свое отражение, - рассказала Анна Плетнева о клипе в своем инстаграме. - Каждая морщинка на лице – это прошлое, которое я помню, берегу и не хочу ничего в нем менять. Но его уже нет, так же как еще нет и будущего. Есть я и мое отражение. Мы наедине и готовы сказать друг другу правду. Утреннее отражение не похоже на глянцевую обложку. Быть перманентно красивой, бесконечно гнаться за молодостью утомительно. Слишком много лишнего, ненужного, искусственного. Во всем. В одежде, в поступках, в мыслях, в отношениях… Короткая эйфория от очередной лжи заканчивается сожалением. Мое отражение просит правды. Я хочу быть собой. Кайфую от своей душевной обнаженности. Услышьте меня! Почувствуйте! Все, что вам надо для счастья - это вы сами.



Анна Плетнева

По словам певицы, о ней многое известно, но еще больше выдумано, сообщает Intermedia.

- Черные стрелки на глазах, коррекция на скулах, подчеркнуть рельеф носа и… вот она – Анна Плетнева. Вы уверены? Нет, не так… Я сама уверена? – рассуждает она в микроблоге.