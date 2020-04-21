БГ призвал не выходить за дверь

Премьера состоялась в рамках видеоцикла «Подношение интересному времени», запущенного на YouTube-канале музыканта в конце марта после объявления самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Правда, если раньше Гребенщиков исполнял в этом цикле исключительно номера со своих уже выпущенных альбомов, на этот раз он исполнил песню, написанную буквально на днях.

Песню «Не выходи за дверь» Гребенщиков исполнил под гитару. Он записал её на природе, как уже делал с предыдущими композициями. Возможно, она войдет в один из готовящихся к выходу альбомов «Аквариума».

В песне «Не выходи за дверь» Борис Гребенщиков затронул тему карантина. Музыкант предлагает слушателю хорошо подумать, прежде чем выйти из дома, потому что на лестничной клетке его уже поджидают люди в спецодежде.



Борис Гребенщиков

Напомним, что цикл «Подношение интересному времени» Борис Гребенщиков начал записывать в середине марта 2020 года. С тех пор музыкант опубликовал более двадцати композиций.