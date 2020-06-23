БГ выпустил альбом «Знак огня»

Прекрасное начало, оскоминой в мудрости «Если хочешь пожать, то посей».



Это был «концерт, которого ещё не было в Туле» (по словам Б. Б. Гребенщикова). Прозвучало более двадцати песен. Среди них давно полюбившиеся «Сутра ледоруба» (1999), «Елизавета» (1992), «Гарсон №2» из альбома «Навигатор» (1995), «Слова растамана» из альбома «Воздухоплавание в компании сфинксов» (2012), «День в доме дождя» («Беспечный русский бродяга», 2006), «Соль» (2014), «Небо цвета дождя» («Архангельск», 2011).

