БГ выпустил альбом «Знак огня»

Сегодня он опубликован на стриминговых сервисах, а премьеру артист сделал в своей радиопрограмме «Аэростат» на «Радио России» парой дней ранее. Релиз стал завершением трилогии, которую открыли пластинки «Соль» и «Время N».
- Я думаю, что каждый настоящий альбом — история того, как время испытывает и учит человека, рассказанная посредством песен, - рассказал Борис Гребенщиков в интервью «Новой газете». - Любая песня — моя реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего «социального», все очень личное. Я был воспитан в то идеальное время, когда все знали, что государству верить нельзя. Ничего с тех пор не изменилось, так зачем тратить время на пустословие, когда и так все понятно?
По словам музыканта, он начал работать над «Знаком огня» в августе 2018 года
- Пять песен написаны уже сейчас, большинство остальных — за последние два года, а одна ждала своей очереди аж с 2013-го, - рассказал музыкант. - Какие-то песни выпадали, новые вставали на их место. И постепенно, как сквозь туман, начала проступать картина этого альбома.
Одновременно Борис Гребенщиков выпустил акустическую версию песни «Масала Доса» из альбома «Знак огня» в серии «Подношение Интересному Времени».
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