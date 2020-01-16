«Чайф» показал обыденный «Хэллоуин»

Автор сценария и режиссер - Александр Костыгин, в главной роли снялся Глеб Киселев, в эпизодических - участники группы «Чайф» и множество малоизвестных актеров.

В клипе показаны разношерстные короткие истории, часто ассоциированные с текстами известных песен «Чайфа». Объединяет их сквозным действием история одного дня молодого музыканта, который просыпается, завтракает бутылкой кефира с половинкой батона, едет играть в уличном переходе, а вечером играет в клубе, затем возвращаясь домой. На зеркале у него билеты на концерт «Чайфа», и скоро становится понятно, что этот молодой музыкант - альтерэго Владимира Шахрина.



«Слова на бумаге»

Съемки прошли в конце 2019 года в Екатеринбурге.