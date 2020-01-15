Диана Арбенина отказалась от фестивалей ради книги

В промежутках между активным серфингом (изначальная цель отдыха была именно поставить Артема и Марту на серф-доску), Арбенина взяла в работу пять новых песен, выход которых планируется в течение года. Одну из них, под названием «Эксперимент», Диана, кстати, успела исполнить в акустике в декабре на традиционном «снайперском» квартирнике.



Диана Арбенина на Бали

Команда во главе с Дианой продолжает готовиться к февральскому концерту. 14 февраля на столичной ВТБ Арене «Ночные Снайперы» представят программу «Невыносимая легкость бытия». Концерт обещает быть легким, прозрачным, при этом драйвовым и рок-н-ролльным. Февральский стадионный сет будет строиться на хитах из альбома «Невыносимая легкость бытия», который вышел в этом году, — «Разбуди меня», «Грустные люди», «Инстаграм», «Раскаленные», «Рингтоном». Зрителей также ждет обойма классических «снайперских» хитов разных лет и композиции прошедшего года. В их числе, например «Секунду назад», которую изначально Диана спела под гитару в рамках летней акустики в день своего 45-летия и не собиралась «что-то специально с ней делать». Однако ролик с записью из «Крокус Сити Холла» неожиданно набрал более миллиона просмотров, и решено было дать песне электрическую жизнь. Над аранжировкой в результате работал Юрий Хусточка, известный по работе в коллективах «Океан Ельзи» и Esthetic Education, и песня стала одним из самых ярких хитов прошедшей осени. 14 февраля Диана готовит некий специальный номер на эту песню. Что касается концерта в целом, то за месяц до него секреты продакшна по-прежнему не раскрываются. Однако известно, что сцену Диана Арбенина хочет установить посередине стадиона, а «все концептуальные решения шоу будут естественными, сообразными жанру, в котором играет группа уже 26 лет», и непременно объяснят зрителю, почему выбрано такое название программы. «Это будет роскошно и аскетично, жестко и нежно, влюбленно в ту жизнь, которая нас окружает не только по праздникам, а каждый день!», - говорит Диана.

Кроме того, в самое ближайшее время группа представит видео на одну из новых композиций, причем в совершенно новом для себя жанре. «В последнее время я очень увлечена именно видеоработами, - говорит Диана. – Мы даже конкурс для «Квартирника» в этом году сделали, посвященным видео. И, конечно, официальная клипография группы будет пополнена в 2020 году, причем сразу несколькими видео».

Наконец, заканчивается балийский отпуск Дианы ее постом-заявлением аккаунте в социальной сети Инстаграм, где она говорит, что не будет в нынешнем году участвовать в летних фестивалях, и, соответственно, концерт 14 февраля станет единственным московским минимум в течение года. Такое решение певица, в частности, связывает с намерением лето посвятить написанию новой художественной книги.

Летом не будет ни одного фестиваля с нашим участием. Мне жаль но во мне уже фонтаны слов. Пришла пора писать новую книгу. Меня знобит от этого желания и страшно приступать. Но ведь самое главное не робеть, идти вперёд и начинать с нуля! В том числе за это вы меня и цените.