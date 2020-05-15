Диана Арбенина показала «Камень»

Песня «Камень», по признанию Дианы, вероятно, станет самой близкой и любимой из написанных ею за последнее время.

«В ней есть какая-то загадка, и я не могу ее ни разгадать, ни понять, ни даже сформулировать», - говорит артистка, – Иногда мне кажется, что это песня о гибели планеты, иногда, что она о любви, которая завершилась. Не знаю, я вообще очень не люблю о б ъ я с н я т ь песни, но, пожалуй, «Камень» - самая загадочная вообще из тех, что ко мне приходили…»

«Камень» стал шестым синглом с будущего альбома «Ночных Снайперов», который получил рабочее название «Ртуть» и планируется к выпуску летом 2020 года.

«Мы не сидим сложа руки, и время, оказавшееся свободным в силу обстоятельств, вот эту самоизоляцию, решили упаковать в новый студийный снайперский альбом», - рассказывает Диана.



Диана Арбенина

Уже традиционно для «Ночных Снайперов» пластинка выйдет летом, и, по словам Арбениной, над ней предстоит еще много работы. Некоторые песни хорошо известны слушателю: так, 8 июля прошлого года, в день релиза альбома «Невыносимая легкость бытия», состоялась спонтанная концертная премьера песни «Секунду назад», и она стала первым синглом и первым хитом будущего альбома. Затем вышли «Рим», «Эксперимент» и два весенних релиза, «Самый красивый гопник» и «Казино». Последняя, кстати, в самое ближайшее время должна получить свое видеовоплощение.

«При этом, - продолжает Диана, - что касается общего количества песен, их в альбоме достаточно много, думаю, мы вас обрадуем, это будет добротная, абсолютно полноценная история. И несмотря на мое обычное нетерпение и желание сразу спеть все, что написала - я вообще ничего не умею хранить про запас - вам будет чему удивиться».

В частности, пока остается догадываться, дала ли название альбому одна из неопубликованных пока композиций или это смысловое отражение общей концепции новой работы. Все песни «Ртути» музыканты «Ночных Снайперов» записывают на домашней студии, полностью «экипированной» и готовой к функционированию.

Таким образом, «карантинная весна-2020» стала для Дианы Арбениной весьма наполненной в творческом плане. Артистка активно работает над новой книгой рассказов; с начала марта группа «Ночные Снайперы» выпустила синглы «Гопник» и «Казино», сыграла три полноценных онлайн-концерта и готовится к четвертому – 19 мая в рамках «VK-феста». Кроме того, 9 мая группа сыграла специальный «военный» сет для собственных интернет-ресурсов в честь 75-летия Победы.