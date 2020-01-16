Документальный фильм «Мисс Американа» про Тейлор Свифт выйдет в январе

Режиссер фильма «Мисс Американа» Лана Уилсон говорит о фильме: «Это эмоциональный взгляд на одного из самых знаковых художников нашего времени в период трансформации в ее жизни, поскольку она учится воспринимать свою роль не только как автора песен и исполнительницы, но и как женщина, использующая всю силу своего голоса».

Релиз фильма, как недавно полагали, был в подвешенном состоянии из-за конфликта Тейлор Свифт со Скутером Брауном и Скоттом Борчеттой из Big Machine. В ноябре прошлого года Свифт поделилась запиской в ​​Твиттере с заголовком «Не знаю, что делать», в которой она обвинила Брауна и Борчетту в том, что она не давала ей исполнить некоторые из своих старых песен до «Lover» на American Music Awards. Она также утверждала, что они работали над тем, чтобы не использовать ее старую музыку для документального фильма.

Позже в том же месяце, Big Machine объявил, что лицензионное соглашение было одобрено, что позволяет Свифт исполнять свои песни на АМС, и Браун заявил, что он хочет «объединиться» со Свифт и разрешить все разногласия. По имеющимся сведениям, в декабре старые песни для документального фильма были очищены для использования.