Экс-участник One Direction Найл Хоран выпустил второй альбом

Релиз вышел на лейбле Capitol. В нее вошли уже известные синглы «Nice To Meet Ya», «Put a Little Love on Me» и «No Judgment», клип на который был обнародован 7 февраля.

— В октябре 2018 года я написал первую песню для этого альбома, — рассказал Хоран. — И вы, и я ждали этого дня очень долго. Я провел много веселых и сложных моментов, пока писал альбом, и очень горжусь проделанной работой. Теперь он ваш. Танцуйте, смейтесь, плачьте, вслушивайтесь в тексты, делайте что угодно, чтобы прочувствовать его. Спасибо за ваше терпение и поддержку, как и всегда. Я очень надеюсь, что вы полюбите его так же, как и я.



Niall Horan

Артист также попросил поклонников слушать пластинку с первой песни по порядку, чтобы «прочувствовать сюжетную линию».

20 апреля должен начаться тур Хорана по США в поддержку альбома.