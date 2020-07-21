Группа «Винтаж» начала «Новую жизнь»

Как рассказали Intermedia в пресс-службе коллектива, едва отметив 16-летие семейной жизни, солистка Анна Плетнева объявила о том, что ей срочно нужен парень с внешними данными Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо одновременно. Молодой человек потребовался артистке для съемок нового видео.

Победителем кастинга стал Вячеслав Макаров – ведущий шоу «Маска» на НТВ, в котором Плетнева в костюме попугая всячески намекала ему на свое неравнодушие. В ответ Слава пообещал жениться на птичке. Промелькнувшая между артистами искра разгорелась на съемочной площадке клипа.

— Признаться, я удивилась, когда увидела Славу среди участников кастинга, — рассказала певица. — Но, простите, парни, мой выбор был однозначен! Слава — гениальный артист. И хотя сцена в постели посреди ромашкового поля была, мягко говоря, для нас обоих необычной, но думаю мы с ней справились…



Анна Плетнева

Режиссер клипа - Serghey Grey.