Концерты «Аквариума» на Таганке вышли на тройном CD

Тройной CD включает записи выступлений тандема Гребенщиков-Гаккель образца 1984 года в двух частях, а также концерт полного состава «Аквариума» от 24 декабря 1985-го. Ранее Solyd уже издавал «На Таганке» в 1994 году, но тогда это было «однодисковое» издание, куда вошла компиляция избранных фрагментов.



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«Уже тогда я говорил Андрею Юрьевичу (Гаврилову, главе Solyd Records – прим. ред.), что это не дело, так как люди хотят слушать эти записи целиком, - вспоминает технический консультант издания Евгений Гапеев. – Но он мне отвечал: «А вот Борис Гребенщиков считает иначе!» Прошли годы, до них стало доходить, что действительно лучше целиком – и тогда в 2015-м эти записи полностью вышли на виниле при участии Bomba Music. Тогда я им стал говорить, что надо издавать и на CD, ведь еще немного - и заводы просто закроются! И вот, наконец, Гаврилов мне позвонил и сказал, что всё, издаем».

Новое издание вышло в формате шестиполосного диджипака и включает 53 трека, а также 12-страничный буклет. Аудиореставрацию и мастеринг провел звукорежиссер Андрей Зачесов, ранее собственноручно сделавший все записи «Аквариума» в Театре на Таганке.