Лолита представила «Девочек-балерин»

Автор трека - Иван Клименко. Как рассказала артистка в инстаграме, изначально песню ей подарила коллега — певица Анита Цой.
— Сегодня выходят «Девочки-балерины» на всех электронных площадках. Автор Ванёк Клименко. Напоминаю, что изначально песня подарена мне Анитой Цой. Запись и аранжировка произведена одним из самых продвинутых молодых музыкантов Романом Бестселлером. Приятного всем прослушивания!
Под замедленный ритм с побулькиваниями и поскрипываниями Лолита поет про кукол-балерин, которые радуют пластилиновых мальчиков.
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