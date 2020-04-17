Лолита представила «Девочек-балерин»

Песню, в которой говорится о непростых взаимоотношениях между отцом и дочерью, сопровождает черно-белый видеоряд, сообщает Intermedia. Адресату композиции в ролике отведено совсем немного экранного времени — в основном в видео сменяются кадры с участием девушек и женщин разных возрастов, каждая из которых по-своему несчастна. Сама Лолита исполняет песню, сидя на стуле в просторной белой рубашке.

