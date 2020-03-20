Музыканты попросили Spotify утроить выплаты

Онлайн-петиция была создана музыкантом Эваном Грином, который попросил Spotify утроить роялти для артистов в момент кризиса.

Грин также попросил Spotify пожертвовать 500 000 долларов США благотворительной организации Sweet Relief, которая оказывает финансовую помощь артистам и работникам музыкальной индустрии во время кризиса с коронавирусом.



Основатель и главный исполнительный директор Spotify Даниэль Эк выступает на сцене во время Spotify Investor Day в Spring Studios 15 марта 2018 года в Нью-Йорке

Представитель Spotify сказал The Guardian: «Нет сомнений, что это непростое время для нашего сообщества создателей музыки, и мы работаем, чтобы помочь им через фонд помощи MusiCares Covid-19, чтобы обеспечить столь необходимую помощь».

Представитель также сказал, что они сделали часть своих доходов от рекламы «доступной правительствам и благотворительным организациям для обмена информацией о безопасности во время пандемии».

Spotify теперь не показывает, сколько платит артистам. Несколько артистов ранее поделились тем, сколько они получают за эти годы, причем некоторые, по-видимому, показывают, что цифры со временем уменьшились.