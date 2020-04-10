Полина Гагарина спела про «Небо в глазах»

В инстаграме певица выразила благодарность команде, с которой работала над песней «Смотри» и над новой композицией, саунд-продюсеру ChinKong, а также Александру Коновалову и Loc-Dog. Соавтором песни стала и сама Полина.



Полина Гагарина

А если погружаться глубже, признаюсь, что «Небо в глазах» – очень личная песня и отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, состояние всех, кто сейчас влюблен. Она полна надежды и веры. Она о том, что у любви нет преград – ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо и необходима, как вода и воздух..