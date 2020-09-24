Полина Гагарина взмыла к звездам, но оказалась в лимузине

Режиссер клипа - Медет Шаяхметов. Певица за кулисами шоу тоскует по своему любимому, который где-то далеко. И вот уже гримеры и костюмерши кажутся танцорами, а сама Полина Гагарина взмывает к звездам, чтобы увидеть любимого человека. Впрочем, в итоге она оказывается на заднем сидении гламурного лимузина с богатым подонком, а звезды остаются в небе.

«Это видео о том, что человек часто чувствует одиночество, даже когда находится в самом центре внимания. Камерность и внутренние переживания – это то, что происходит за кулисами, масштаб и красивая картинка – то, что обычно видит публика. На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного – того, по кому действительно скучает и без кого чувствует себя одиноко, но никогда не позволяет себе лишних эмоций. Открытая сцена и закрытый внутренний мир – две стороны одного неделимого целого», - трактует клип сама Гагарина.



Полина Гагарина

«Спасибо всей команде за работу и за атмосферу за кадром и в кадре, а вам за то, что дождались!».