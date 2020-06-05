Сергей Лазарев зашел в ретро-«Лабиринт»

Песня «Лабиринт» вошла в альбом Сергея Лазарева «Это я» (2019). Режиссер клипа - Алексей Куприянов.

Клип снят в нарочито ретро-стилистике с кадром 4:3. Певец и некая лирическая героиня, которую играет Ксения Москаленко, смотрят на старом телевизоре VHS-видеокассеты, и обливаются слезами. Иногда для воссоздания «лабиринта» используется известный эффект бесконечного продолжения кадра, когда камера направлена на героя на фоне телевизора с картинкой от камеры, - вид повторяется и уходит в бесконечность. Причины, отчего девушка плачет, в клипе не прояснены. Однако оба смотрят старые кассеты, и Сергей Лазарев в песне вспоминает, как они когда-то «целовались в подъезде».



Сергей Лазарев

«Мы порой попадаем в лабиринт своих чувств. И не всегда находим выход. Мы часто боимся признаться себе или второй половинке в своих чувствах, потому что боимся, что ответ будет- нет! Как часто любовь находится на расстоянии вытянутой руки, но мы ее не видим или не хотим видеть... Любовь часто не награда, а наказание... обожать на расстоянии, но бояться сказать лично.... так знакомо каждому... «ходим по кругу, мы попали в лабиринт и выход нам не найти»... Я все же желаю каждому найти выход!» - говорит Сергей Лазарев.

Автор песни: Алексеев Анатолий Gurman. Альбом вышел на лейбле Sony Music.