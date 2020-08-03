Шнур, Крид и Билан возглавили рейтинг богатых среди артистов в списке Forbes

Как и в 2018-м, первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград» — его доходы Forbes оценил в $8,8 млн. Эксперты называют музыканта «олигархом среди наших артистов», он со своей группой зарабатывает в среднем $150 000 за частный концерт или корпоратив. И их у него много. Состоятельные заказчики могут приглашать его напрямую, без агентов. Один из российских миллиардеров в беседе с Forbes утверждал, что Шнуров зарабатывает за выступление от $300 000.



ТЕКСТ

«Король эстрады» Филипп Киркоров, который в рейтинге 2018 года занимал второе место, сегодня с доходом $6,6 млн переместился на пятое, уступив «серебро» молодому рэперу Егору Криду ($6,9 млн), с которым осенью 2018 года записал совместный клип на песню «Цвет настроения черный». В предыдущем клипе — «Цвет настроения синий», вышедшем на полгода раньше «черного», — Киркоров снялся в компании самых популярных на тот момент среди молодежи музыкантов и блогеров, в том числе рэперов Тимати (№9 в рейтинге, доход $5,1 млн) и Гнойного, в надежде завоевать новую аудиторию. Заслуженный артист продолжает экспериментировать, устраивая фиты с молодыми исполнителями. С июля 2019 Киркоров поет со сцены вместе с Юлией Зиверт (№20, $3,1 млн) ее песню Life, которая стала хитом еще в конце 2018-го.

Доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Доходы подсчитаны за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, в него попадает полтора месяца простоя.

Двадцатка выглядит так:



1. Сергей Шнуров — $8,8 млн

2. Егор Крид — $6,9 млн

3. Дима Билан — $6,8 млн

4. Баста — $6,6 млн

5. Филипп Киркоров — $6,6 млн

6. Полина Гагарина — $6,4 млн

7. «Би-2» — $6 млн

8. Григорий Лепс — $5,3 млн

9. Тимати — $5,1 млн

10. Иван Ургант — $5,1 млн

11. Сергей Жуков / «Руки вверх!» - $5 млн

12. Николай Басков - $4,5 млн

13. Сергей Лазарев - $4,4 млн

14. Александр Ревва - $4,4 млн

15. Ксения Собчак - $4,4 млн

16. Дмитрий Нагиев - $4,3 млн

17. Стас Михайлов - $3,6 млн

18. Максим Галкин - $3,4 млн

19. Валерий Меладзе - $3,2 млн

20. Zivert (Юлия Зиверт) - 3,1 млн