Шура Би-2 в самоизоляции стал ведущим программы о виниле

Из этой идеи выросла следующая. Шура Би-2 решил сделать программу о виниловых пластинках, которые собирает всю жизнь. Программа будет выходить на Youtube канале музыканта.

«Именно благодаря этим эфирам стало понятно, тема интересна многим! Я уже рассказал о пластинках, которые повлияли на меня в детстве и юношестве. Рассказал о том, как мы работали над альбомами Би-2, выпущенными на виниле. И, поверьте, мне ещё много есть о чем рассказать».



Шура Би-2

Что же касается группы «Куртки Кобейна», то она - одна из немногих в мире супергрупп, и собрана Шурой Би-2 из состоявшихся звёзд. Название «Куртки Кобейна» придумалось случайно, но в проекте принимал участие бывший участник группы Nirvana, барабанщик первого состава Чед Ченнинг.

Над альбомом «Курток» также работали артисты и музыканты, которых в одной тусовке представить сложно. От актрисы Ани Чиповской (сериал «Оттепель») и Дианы Арбениной до новых звёзд — Монеточки и Manizha, важной фигуры русского синти-попа Антона Севидова (Tesla Boy), Юрия Усачёва (ex. Гости из будущего), Тины Кузнецовой (Zventa Sventana), «материнской» группы «Би-2» и иностранных звёзд — Дэвида Брауна (Brazzaville), Ренарса Кауперса (Brainstorm) и американцев Midnight Faces.

Шура Би2 каждую среду проводит эфир в Instagram «Куртки Кобейна», куда приглашает участников супергруппы и своих друзей.