Spotify открылся в России, Украине, Беларуси и Казахстане

Теперь пользователи в России, Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Казахстана, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Словении и Украины могут без препятствий (ранее приходилось пользоваться VPN-обходами) подключиться к коллекции из 50 миллионов треков, 4 миллиарда плейлистов и локализованным функциям персонализации музыки.

«Россия является одним из 20 крупнейших в мире потоковых рынков, и этот запуск открывает двери для почти 250 миллионов поклонников, которые начинают открывать для себя новую музыку из своих стран и всего мира. Пользователи на этих 13 рынках присоединятся к существующим 286 миллионам слушателей Spotify и 130 миллионам подписчиков Premium, так что это также огромное событие для артистов, которые смогут пообщаться с большим количеством поклонников, чем когда-либо в мире, который становится все более связанным», - отмечают в Spotify.



Интерфейс Spotify в России

«В России невероятно богатая музыкальная культура, и чтобы лучше обслуживать этот рынок, мы запускаем индивидуальный опыт, - говорит Густав Джилленхаммар, вице-президент Spotify по развитию рынков и подписчиков. - Прибытие Spotify в Россию, а также в 12 европейских стран, является большим шагом вперед в нашей общей стратегии глобального роста. Фундамент этой стратегии - оставаться на связи с глобальной культурой, оставляя место для местной адаптации, и мы, безусловно, добились этого с помощью этих запусков. Наша команда на местах тесно сотрудничает с местными музыкантами, лейблами и культурными дегустаторами, чтобы предложить революционный и непревзойденный полностью русский музыкальный опыт, чтобы быть уверенным, что Spotify будет любимым».

Платформа Spotify for Artists, которая предлагает инструменты, которые помогают артистам, менеджерам и лейблам отслеживать статистику новых выпусков в режиме реального времени, понимать свою аудиторию, более тесно общаться с фанатами и вести свой бизнес, также теперь доступна на этих рынках.

Специально для России подготовлено около 100 плейлистов в самых популярных жанрах, которые будут регулярно обновляться командой экспертов по русской музыке. Российские пользователи могут получить удовольствие от таких популярных плейлистов, как Hot Hits Russia, New Music Friday Russia, This is in Russian и Fully Fresh. Кроме того, в плейлистах жанров, таких как Hip-Hop Cannon, Pop Non-Stop, Rock Today, Solaris, Indie Squad будут представлены местные и мировые исполнители во многих стилях.

Российские пользователи Instagram смогут активировать функцию музыкальных историй в Instagram, которая позволяет слушателям обмениваться треками исполнителей, альбомов и плейлистов в своих историях.

Премиум-аккаунт в Spotify обойдется слушателю 169₽ в месяц после пробного периода, причем 3 месяца Premium даются бесплатно. Premium для двоих обойдется в 219₽ в месяц, Premium для семьи - в 269₽ в месяц (для 6 аккаунтов), Premium для студентов аккредитованных вузов - 85₽ в месяц за один аккаунт.