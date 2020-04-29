Spotify торопится открыться в России

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Задержка с запуском сервиса связана во многом с тем, что Spotify необходимы личные встречи для подписания соглашений, которые в условиях пандемии сложно реализовать.

Bloomberg подчеркивает, что Россия входит в топ-20 музыкальных рынков в мире и поэтому стратегически важна для Spotify.

Руководству шведского стриминг-сервиса уже удалось договориться с Warner Music Group и Sony о правах на музыку для выхода на российский рынок, продолжает Bloomberg. Сервис в данный момент ведет переговоры с Universal и несколькими локальными лейблами.

В марте Forbes сообщил о российском запуске Spotify во втором квартале 2020 года и назвал стоимость подписки: 169 рублей в месяц.

За три месяца, закончившихся 31 марта, Spotify увеличил свою базу пользователей до 130 миллионов платных подписчиков и 286 млн активных пользователей в месяц. Общая выручка в первом квартале составила 1,99 млрд долларов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.