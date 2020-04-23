Spotify запустил платформу пожертвований для артистов

Этот инструмент позволяет создателям оснастить свои профили Spotify ссылками на благотворительные фонды, в том числе те, которые поддерживают конкретных сотрудников музыкальной индустрии и артистов. В настоящее время функция «Сбор средств от исполнителя» может связываться с платформами PayPal.me, кампаниями GoFundMe и аккаунтами Cash App.

Кроме того, артисты могут собирать деньги от имени одобренных Spotify благотворительных организаций, которые приносят пользу музыкальному сообществу, включая MusiCares Академии звукозаписи и Фонд PRS, а также ряд других.



Основатель и главный исполнительный директор Spotify Даниэль Эк

«С помощью этой функции мы просто надеемся дать возможность тем, у кого есть интерес и средства, поддержать артистов в это время острой необходимости», - говорится в заявлении компании.

Примечательно, что Spotify закрыл специальную сделку с Cash App, которая пообещала 1 миллион долларов, чтобы помочь художникам в условиях пандемии. В соответствии с пресс-релизом Spotify артисты, которые используют Cash App для получения даже одного взноса слушателя любого размера, автоматически получат бонус в размере 100 долларов из фонда Cash App объемом 1 миллион долларов.

Процесс настройки тоже не слишком сложный: администраторам Spotify for Artists нужно только перейти в раздел панели инструментов приложения и щелкнуть синий баннер в верхней части страницы, чтобы начать работу. Исполнитель сбор средств Pick может быть выбран аналогично тому, как песни Artist Picks.

Spotify не будет брать комиссию с взносов, и компания не указала, как долго будет продолжаться инициатива по сбору средств для артистов.

Ранее Spotify взяла на себя обязательство собрать первые 10 миллионов долларов пожертвований, сделанных в рамках проекта COVID-19 Music Relief. Кроме того, платформа потоковой передачи музыки предлагает бесплатные пробные версии и подписки по сниженным ценам на свои инструменты Creator Tools, чтобы еще больше поддержать артистов, которые испытывают финансовые трудности в результате пандемии COVID-19.