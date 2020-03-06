Тейлор Свифт пожертвовала миллион долларов для Нэшвилла

Свифт говорит, что она пожертвовала в Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в Среднем Теннесси, и призывает своих поклонников сделать то же самое, чтобы помочь. Тейлор написала:

«Нэшвилл - мой дом, и тот факт, что так много людей потеряли свои дома и так много в Среднем Теннесси, является для меня разрушительным».



Taylor Swift

Во вторник торнадо пронеслись через центральную часть штата, трагически убив по меньшей мере 24 человека и уничтожив сотни зданий до того, как взошло солнце. Еще много людей получили ранения или остались без дома.

Миллион долларов от Тейлор поможет району Нэшвилла и его жителям после стихийного бедствия. Напомним, аналогичное пожертвование Тейлор в размере 500 тысяч долларов США было сделано в 2010 году после крупного наводнения. Свифт в настоящее время она владеет домом в Хендерсонвилле, примерно в 20 милях от Нэшвилла.