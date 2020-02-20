Туляки спели «Что нам делать с пьяным матросом»

Прекрасное начало, оскоминой в мудрости «Если хочешь пожать, то посей».

Это был «концерт, которого ещё не было в Туле» (по словам Б. Б. Гребенщикова). Прозвучало более двадцати песен. Среди них давно полюбившиеся «Сутра ледоруба» (1999), «Елизавета» (1992), «Гарсон №2» из альбома «Навигатор» (1995), «Слова растамана» из альбома «Воздухоплавание в компании сфинксов» (2012), «День в доме дождя» («Беспечный русский бродяга», 2006), «Соль» (2014), «Небо цвета дождя» («Архангельск», 2011).



БГ

Песня «Что нам делать с пьяным матросом» («Белая лошадь», 2008) исполнялась всем залом, сначала звучали мужские голоса, затем – женские. Всем было весело.



Брайан Финнеган

Песня «Крестовый поход птиц» («Время N», 2018) была трогательно воспринята публикой. Словно ощущалась некая «едва уловимая рябь» и «по слову пернатых святых – проникновение вверх» в свете разноцветных огней, освещающих сцену, которая была заполнена человеческими черепами. «Крестовый поход птиц начался в Чистый Четверг» рано утром до восхода солнца ради всепрощения и обновления. Следом прозвучала одна из самых любимых публикой песня «Стаканы» (2006, «Беспечный русский бродяга»), зал подпевал «Ну-ка мечи стаканы на стол и прочую посуду…». Затем смена настроения «и когда от винта» и «вперёд под мостом» звучала «Под мостом как Чкалов» («Территория», 2000). «Луна, успокой меня» (1999) погрузила в состояние «на севере дождь, на юге белым бело».



БГ

И тут сразу композиция «Господу видней» (2008), где лейтмотивом «Обещай, что будешь помнить одно – Господу видней». «Восемь тысяч вольт под каждым крылом» ласточки напрягли внимание слушателей в песне «Звёздочка» (1994), ведь задушевность и лиричность имеют свойство привлекать внимание. «Зимняя роза» («Песни рыбака», 2003), казалось, что была последней композицией концерта, поскольку исполнение на бис уже закончилось. После неё весь состав «Аквариума» попрощался с публикой и ушёл. На балконах никого не осталось, зал несколько поредел. Но самые стойкие зрители остались. Они продолжали вызов на бис. И вдруг состав «Аквариума вернулся».



Череп бедного Йорика

Во второй части исполнения на бис, которая получилась сама собой, лидер группы обратился к клавишнику со словами о том, что тот подарил ему некое учение. «Когда терять уже нечего, и стесняться больше не надо, и в этот момент делать то, что приходит в голову. Сердце всегда право. Я благодарю тебя за это учение, Константин». Из зала раздались бурные аплодисменты.



Алексей Зубарев

И прозвучало ещё несколько любимых публикой песен. Среди них «Моей звезде» (1982), «День радости» (2009), «Аделаида» (1997), «Девушка с веслом» (2008).

Ирина ШИРОКОВА

Фото Елена ШЕРШОВА