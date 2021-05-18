Ансамбль «Intrada» спел в Вербное воскресенье в «Зарядье»

Название праздника «Вербное воскресенье» это исключительно русское поименование одного из главных двунадесятых праздников христианской веры, и во всем христианском мире называется «Торжественный вход Господень в Иерусалим». За день до этого события в субботу Иисус воскресил Лазаря спустя четыре дня после его смерти, когда от него уже исходил запах тления. Этот день считается праздником, и называется «Лазарева суббота». Это чудо быстро стало широко известно и многие сочли Иисуса Мессией, приветствовали его возгласами «Благословен Грядущий во имя Господне, осанна в вышних», и устилали его путь пальмовыми ветвями. Иисус, согласно пророчеству, въезжал в Иерусалим на ослице и её жеребёнке, ещё не ходившим под седлом за неделю до его Воскресения, именуемой «Страстной седмицей» ‑ последней неделей Великого поста. Это не помешало тем же толпам спустя неделю кричать «Распни его!». По православному канону в этот день можно есть рыбу. Как общецерковный праздник он возник в IV веке.

В России пальмы отсутствуют, и символом воскресения природы после зимы принято считать веточки вербы – самые первые распускающиеся цветки виде пушистых комочков на лишённых ещё листвы прутиках.

В России в XVI – XVII веках в Москве, Великом Новгороде и других больших городах существовал обычай совершать крестный ход в день праздника особенным образом. В Москве торжественный крестный ход направлялся из Успенского собора Кремля к собору Покрова на Рву (храму Василия Блаженного), один из приделов которого был освящён во имя входа Господня в Иерусалим. Ввиду отсутствия на Руси ослов Патриарх Никон ехал на жеребенке светлой масти, которого вёл под уздцы царь Алексей Михайлович. В XVII веке эта традиция была упразднена.



Ансамбль «Intrada»

Концерт ансамбля «Intrada» в «Зарядье» состоялся 25 апреля 2021 года, в этом году приходящегося на «Вербное воскресенье», и был целиком посвящён музыке духовного содержания. Как это уже становится привычным, программы в «Зарядье» далеки от тривиальности. Так и в этом концерте. Его программа охватывает около 300 лет духовной музыки – от XVIII до начала XXI века. Первое отделение было посвящено русской барочной музыке. В программу вечера вошли три номера Василия Титова – - любимого композитора Петра I. Он работал в Москве, писал музыку к церковным службам, прославился как автор концерта в честь Полтавской победы.

Концерт «Прежде шести дней бытия Пасхи» посвящён «Вербному воскресенью» ‑ три хора на 12 голосов (первое исполнение). И ещё два духовных концерта: «Веселитеся, праведнии» в редакции В.В.Протопопова и А.В.Булычевой, и «Родился еси» в редакции А.В.Булычевой.

Полиелей «Хвалите имя Господне» ‑ московская рукопись первой половины XVIII века (расшифрована Л.В.Кондрашковой, первое исполнение). Он передаёт речь Христа, Марфы и Марии, рассказывая о Воскрешении Лазаря и Входе Господнем в Иерусалим.

Все перечисленные сочинения В. Титова и полиелей были восстановлены по архивным материалам по инициативе ансамбля Intrada в рамках проекта «Музыкальные шедевры эпохи Петра I» при поддержке Фонда президентских грантов.

Особый интерес вызвало исполнение троестрочного песнопения «Хвалите имя Господне». Троестрочие ‑ уникальное явление русской музыкальной культуры, не имеющее аналогов в мировой музыке. Здесь основным исполнителем является средний голос. А верхний и нижний голоса создают неповторимые звукосочетания, порой и диссонансные.



Екатерина Антоненко

Первое отделение завершилось двумя сочинениями Дмитрия Бортнянского: Херувимская песнь № 7 и Концертом № 8 «Воспойте, людие» для двойного хора.

Во втором отделении также прозвучали редко исполняемые сочинения: Петр Чайковский – «Да исправится молитва моя» из «Девяти духовно-музыкальных сочинений» ТН 78 №8; Сергей Рахманинов – «В молитвах неусыпающую Богородицу»; Альфред Шнитке – Три духовных хора; «Богородице, Дево, радуйся», «Господи, Господи Иисусе», «Отче наш»; Родион Щедрин – «Да святится имя Твоё» из русской литургии «Запечатлённый ангел» по Н.С. Лескову; Георгий Свиридов – «Странное Рождество» из цикла «Песнопения и молитвы», «Любовь святая» из музыки к трагедии А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович».

На бис ансамбль исполнил: Арво ПярТ – «Богородице, Дево радуйся» и Сергей Рахманинов – «Тебе поём» из «Всенощной».



Ансамбль «Intrada»

Ансамбль «Intrada» лишний раз подтвердил свой высочайший вокальный и музыкальный уровень. Это один из самых лучших хоровых коллективов Москвы. Мне кажется, что любой из участников ансамбля может выступить и как солист. За время вынужденного карантина ансамбль изменил расстановку хористов. Теперь они не стоят вплотную друг к другу, а на некоторым расстоянии. Так в своё время стоял американский камерный хор Роберта Шоу. Такая расстановка делает звук хора более объёмным и делает его узнаваемым.

Мне кажется, что и слушатели, и исполнители в наше время готовы при исполнении литургических сочинений включать в концертное исполнение элементы церковной службы, возглашаемые в церкви священником.

Владимир ОЙВИН

Фото: Эмиль МАТВЕЕВ

P.S. Моя мантра: «В названии конкурса им. П.И. Чайковского должно быть слово Московский и он должен проходить по всем специальностям в Москве».