Четвёртая симфония ‑ самое загадочное сочинение Малера

Во-вторых, солистами. В первый вечер 1 мая 2021 года на сцене Большого зала Московской консерватории в Концерте для виолончели с оркестром Эдварда Элгара солировала Дали Гуцериева. На следующий день на сцене Светлановского зала Московского международного Дома Музыки – её 15-летний брат Адам исполнил Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. Оба вечера за пультом оркестра театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова стоял израильский дирижёр Даниэль Орен.



Дали и Адам Гуцериевы

На Дали Гуцериеву моё внимание обратил Международный конкурс виолончелистов им. Святослава Кнушевицкого в Саратове в 2014 году (в буклете ошибочно 2012-й), где в группе юниоров она получила золотую медаль. Эта победа открыла ей дорогу на международную арену в сотрудничестве с известным виолончелистом и дирижёром Литовского камерного оркестра Давидом Герингасом.

Честно говоря, от выступления Дали в БЗК я ожидал большего. Нет, технически всё было успешно. Но после семилетнего перерыва я ждал более глубокого прочтения музыки Элгара. Вероятно, слишком плотный концертный график не оставляет нужного времени для более вдумчивой интерпретации.

Выступление Адама Гуцериева – ученика 9 класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории (класс профессора В. Пясецкого) – оставило более яркое впечатление. Второй концерт Шостакович написал для своего сына Максима, с учётом молодости солиста (хотя в первом исполнении солировал автор). Его музыка прямо брызжет молодостью и весельем. И создать это настроение удалось – и оркестру, и дирижёру, и солисту.

Но главная интрига этих двух вечеров состояла в исполнении Четвёртой симфонии Г. Малера. Она итожит ранний период творчества композитора. Несмотря на 120-летнюю историю (впервые сыграна в 1901 году), симфония вызывает противоречивые суждения. Начались они с самого Малера.

«Она со своей стороны вся – юмор, «наивная», etc» – пишет он своей будущей жене Альме. Одновременно в переписке с Натали Бауэр-Лёхнер виден иной взгляд автора на эту симфонию: «Здесь безоблачность иного, более возвышенного, чуждого нам мира, в нём есть нечто пугающее, страшное для нас. В последней части («Мы вкушаем небесные радости») ребёнок, который в своей детской наивности принадлежит этому высшему миру, объясняет, как всё задумано».



Даниэль Орен

Четвёртая симфония – самое загадочное сочинение Малера. Как и в две предыдущие, он вводит в неё вокал. Музыкальный язык первой части Четвёртой симфонии кажется намеренно архаичным, и даже примитивным (некоторые критики даже называли его вульгарным). Партитура Четвёртой включает в себя множество разных инструментов. Их обилие вызывает много тем и интонаций, переплетающихся между собой коротких вариационных циклов внутри фразы. Вероятно, это и делает Четвёртую симфонию Малера самой сложной для исполнения.

По поводу именно этой симфонии автор заметил: «чтобы именоваться «симфонией», сочинение должно включать в себе множество живых ростков и их богатое органическое развитие, нести в себе нечто космическое».

Но и этого мало. Малер утверждает, что для понимания этой симфонии «одного прослушивания недостаточно, и даже самый опытный и способный слушатель должен сперва отыскать связь отдельных тем произведения друг с другом: лишь затем для него откроется назначение целого».

Таким образом Малер предъявляет повышенные требованиям не только к музыкантам, но и к слушателям. Отсюда становится понятным, почему у многих слушателей симфония вызвала полное неприятие и даже возмущение. Они восприняли её как издевательство.

И до этого у многих слушателей вызывал раздражение финал Второй симфонии Малера, а именно выбор текста народной песни «Мы вкушаем небесные радости» (из сборника «Волшебный рог мальчика») на фоне возвышенной оды Клопштока. Многие пуристы, особенно ортодоксальные протестанты, были возмущены примитивным, полуязыческим и инфантильным восприятием рая как места, где можно вволю поесть стряпню шеф-повара Святой Марфы под аккомпанемент райской музыки, исполняемой Святой Цецилией.

После первых исполнений Четвёртой в Мюнхене, Берлине и Франкфурте в 1901 году вспыхнули горячие споры. Большинство музыкальных критиков не сумели разгадать эту симфонию Малера. Её премьера в Вене едва не закончилась дракой между сторонниками и противниками Малера. Дискуссии и споры она вызывает и по сей день.

7 февраля прошлого года Четвёртую симфонию Малера в Большом зале Московской консерватории мы слышали в интересном и убедительном исполнении Большого симфонического оркестра им. Чайковского п/у немецкого дирижёра Александра Либрайха. Партию сопрано замечательно спела Юлия Лежнева.

В этот раз пожелание автора было реализовано, и желающие смогли услышать симфонию в одном и том же исполнении два вечера подряд. Огромная благодарность организаторам концертов за такую возможность.

Помню, как в шестидесятые-семидесятые годы французский дирижёр Игорь Маркевич, часто выступавший в Москве, все свои программы дублировал – в Большом зале консерватории и Концертном зале им. Чайковского. Это было очень интересно. Эту традицию, в несколько укороченном формате, попытался возродить художественный руководитель Госоркестра им. Светланова Владимир Юровский – повторяя главное сочинение программы в тех же залах, что и Маркевич. Но в традицию эта практика не переросла.

В целом исполнение Четвёртой симфонии Малера оркестром театра «Новая опера» и дирижёром Даниэлем Ореном было превосходным. Дирижёр выстроил симфонию более строго, чем А. Либрайх. Она прозвучала в более трагических тонах, что получилось очень убедительно. Оркестр звучал великолепно. Я давно не слышал, чтобы этот оркестр играл так слаженно и точно. На удивление чисто звучала медь. Блистательно исполнил партию солирующей скрипки концертмейстер оркестра Максим Гусев.



Екатерине Лёхина

Серьёзные претензии остались после, особенно после второго концерта к сопрано Екатерине Лёхиной, не справившейся со своей партией в финале симфонии. Голос плохо, особенно в ММДМ прорезал оркестр, и её временами было просто еле слышно. Грешила она и позиционными неточностями.

За последнее время в театре «Новая Опера» произошли серьёзные перемены. В середине мая новым главным дирижёром театра назначен Валентин Урюпин – один из самых одарённых и востребованных дирижёров своего поколения. Сейчас он руководит и дирижирует Ростовским академическим симфоническим оркестром. Есть все основания полагать, что под руководством Урюпина театр «Новая Опера» поднимется на новый, более высокий виток своего развития.

Пожелаем оркестру «Новой Оперы» почаще выходить из оркестровой ямы своего театра. Для этого оркестр имеет достаточные предпосылки и потенциал, что ярко продемонстрировала его Четвёртая симфония Малера.

Владимир ОЙВИН

Дали ГУЦЕРИЕВА

Родилась в Москве в 1999 году. Окончила ЦМШ при Московской консерватории в классе Игоря Гаврыша, Московскую консерваторию в классе Кирилла Родина. В 2014 году завоевала золотую медаль в группе юниоров на Международном конкурсе виолончелистов им. Святослава Кнушевицкого в Саратове.

С девяти лет Дали начала выступать, как в России, так и за её пределами. Сотрудничала с известным виолончелистом и дирижёром Давидом Гернгасом и Камерным оркестром Литовской филармонии, выступая в качестве солистки во Франции, Бельгии, Финляндии, Чехии, Испании, Италии. В качестве солистки выступала в Москве с Датским королевским оркестром п/у Александра Ведерникова и в Риме и Рим с е Латышским фестивальным камерным оркестром п/у Д. Герингаса. Играла с Национальным филармоническим оркестром России п/у Владимира Спивакова в Париже, Брюсселе, Амстердаме и Лондоне.

Адам ГУЦЕРИЕВ

Родился в 2006 году в Москве. В настоящее время 15-летний пианист является учащимся 9 класса ЦМШ при Московской консерватории (Класс Валерия Пясецкого). В возрасте 11 лет Адам Гуцериев стал победителем VII Международного конкурс молодых пианистов «Амигдала» в Италии.

Свою публичную карьеру Адам начал в пятилетнем возрасте и продолжает регулярно выступать в качестве солиста с известными оркестрами на главных концертных площадках России, Латвии, Франции, Италии, Бельгии.

Екатерина ЛЁХИНА

Родилась в 1979 году в Куйбышеве (сейчас Самара.) Музыкальное образование Е. Лёхина получила в Академии хорового искусства имени В. С. Попова в Москве, там же окончила аспирантуру в классе Светланы Нестеренко.

Победительница Международного конкурса «Санкт-Петербург (2005) и Международного конкурса Operalia им. Пласидо Доминго (2007 г., Париж). Обладательница премии Grammy в 2000 году и премии престижного журнала Diapason d’Or во Франции.

В 2006 году дебютировала в Венской народной опере в роли мадам Герц в опере Моцарта «Директор театра» и в роли Царицы ночи в его же «Волшебной флейте». В настоящее время активно выступает по всему миру — в Вене, Париже, Монте-Карло, Тель-Авиве, Лондоне, Мумбаи.

Даниэль ОРЕН

Известный в мире дирижёр Даниэль Орен родился в 1955 году в городе Яффа в Израиле. В юности обучался вокалу, а также игре на фортепиано и виолончели. Когда ему было 13 лет Леонард Бернстайн выбрал его для сольной партии мальчика в «Чичестерских псалмах».

Дирижёрскую карьеру Д. Орен начал в 1978 году в США и Италии. В Возрасте 23 лет занял пост Главного дирижёра Римской оперы. В Италии маэстро выступает в таких театрах, как «Ла Скала» (Милан), «Арене ди Верона», «Сан Карло» (Неаполь), имени Верди в Триесте, «Карло Феличе» (Генуя).

Д. Орен регулярно стоит за дирижёрским пультом в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, Королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне, Венской государственной опере, в известнейших оперных театрах Сан-Франциско, Хьюстона, Буэнос-Айреса, Парижа, Тель-Авива, Токио, Москвы.

Д. Орен сотрудничает с такими всемирно известными оркестрами, как Берлинской филармонии, Израильской филармонии, Оркестром Баварского радио в Мюнхене. Маэстро Д. Орен считается одним из лучших в мире интерпретаторов опер Верди и Пуччини. Работал с такими звёздами оперной сцены, как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Альберто Краус, Руджиеро Раймонди, Лео Нуччи, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Фиоренца Седолинс, и многими другими.

Имеет записи на лейблах RCA, Decca, Arthaus Musik, TDK. В репертуаре Д. Орана симфонии №№ 1, 4, 5, 7, 8 Густава Малера.