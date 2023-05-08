Спасибо, братушки сербы! Феерический концерт Сербского духового квинтета в Ярославле

Белградский духовой квинтет состоит из пяти солистов Белградского филармонического оркестра, все они педагоги и признанные мастера своих инструментов. Уже с переложений восьми русских народных песен Анатолия Лядова бросилась в глаза высочайшая культура музицирования квинтета — чистейший звук, ровные интервалы, отточенная мелизматика и мягкая динамика. Квинтет будто живой организм, чуткий и безупречно дышащий. Хотя ни одного «дирижера» на сцене не заметно. А русским духом пахнет…



Белградский духовой квинтет

«Три коротких пьесы» Жака Ибера предстали изысканным многоголосием флейты (обычной и пикколо) Марины Ненадович, кларнета Велько Кленковски, гобоя Бояна Пешича, фагота Ненада Янковича и валторны Никола Чирич. Изящные миниатюры сыграны с подлинно французским шармом, и абсолютным пониманием эпохи и времени.



Ненад Янкович (фагот)

И вот перескок. Шесть багателей для квинтета духовых Дьердя Лигети, сокращенное авторское переложение фортепианной сюиты Musica ricercata, - музыкальный авангард своего времени. И тут Белградский квинтет тонко ощутил время и место. Лигети прозвучал иронично и максимально академично для непростых интервалов и буквально звуковых эффектов композитора.



Марина Ненадович (флейта)

А во втором отделении квинтет познакомил с сербской музыкой. Сюита «Виньетки» сербского классика Деяна Деспича изначально представляла собой отбивки для детского радио Белграда, которые затем композитор развил и выписал для разных составов. Это остроумная, и при этом отсылающая к сербскому фольклору музыка, квинтет сыграл ее с должным изяществом и чистейшим строем. Еще одно произведение Деспича A Cinque («На пятерых») требует невероятной сыгранности и единого дыхания от квинтета, любая промашка разрушит все. И Белградский духовой квинтет справился, сыграл точно и с блеском.



Боян Пешич (гобой)

Завершился концерт шуточной сюитой-перформансом «Пятнадцать Руковети по Стевану» Зорана Христича, специально написанные для квинтета. Руковети — в переводе ручки, поручни. Произведение посвящено памяти основателю сербской композиторской школы Стевану Мокраньцу (1856-1914), создавшему цикл из 15 хоровых рапсодий «Руковети» на основе сербских народных песен. Так что духовикам приходится тут еще и петь, и стучать ногами, и хлопать, и гудеть, проявляя разнообразные эмоции. Ну это еще и просто весело!



Марина Ненадович (флейта-пикколо)

После концерта я спросил у валторниста Николы Чирича, о чем он так красиво поет и занимался ли ранее вокалом. Выяснилось, что никогда не занимался, и такой голос у него от природы. А песня - про девушку, которая ждет солдата со службы, и очень надеется на мир и счастье.

Выступление Белградского духового квинтета стало важнейшим камертоном фестиваля. Столь высокую планку музицирования в России могут взять разве что 3-4 коллектива. Качество духовиков в стране катастрофически упало. И приезд в Ярославль столь отменных духовых — настоящий праздник для ушей. Мы уже будто отвыкли от настолько чистых интервалов и интонирования. Спасибо, братушки сербы!

Вадим ПОНОМАРЕВ