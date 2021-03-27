Белоруссия отстранена от конкурса «Евровидение 2021»

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление относительно заявки Белоруссии на участие в конкурсе песни «Евровидение-2021».
«В среду, 10 марта, мы написали телекомпании БТРК, отвечающей за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», с просьбой предпринять все необходимые шаги для внесения поправок в свое участие в мероприятии этого года, чтобы убедиться, что оно соответствует правилам соревнование.
После этого БТРК представил новую песню тех же артистов в согласованные сроки.
EBU и Контрольная группа, управляющий совет Конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе.
Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что Конкурс не будет использован и не нанесет вред репутации.
Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае».
Напомним, что Белоруссия отправила на конкурс группу «Галасы ЗМеста», воспевающую режим кровавого диктатора Лукашенко, и насмехающуюся над пытками и убийствами мирно протестующих белоруссов. Первая песня была отклонена, и после отклонения второй песни завершился срок подачи материала на конкурс. Таким образом, Белоруссия отстранена от участия в конкурсе песни «Евровидение 2021».
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