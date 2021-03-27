Белоруссия отстранена от конкурса «Евровидение 2021»

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление относительно заявки Белоруссии на участие в конкурсе песни «Евровидение-2021».

После этого БТРК представил новую песню тех же артистов в согласованные сроки.

EBU и Контрольная группа, управляющий совет Конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе.

Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что Конкурс не будет использован и не нанесет вред репутации.

Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае».