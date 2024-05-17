Билли Айлиш выпустила тихий альбом о любви «Hit Me Hard and Soft»

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Певица Билли Айлиш выпустила третий студийный альбом «Hit Me Hard and Soft» (слушать альбом).

В новый альбом 22-летней американской певицы вошло 10 треков, премьера которых состоялась одним днём: Билли принципиально отказалась выпускать синглы или клипы до релиза. Лишь маленький фрагмент композиции «Birds of a Feather» можно было услышать в вышедшем недавно трейлере третьего сезона сериала «Трепет сердца».

Соавтором и продюсером нового музыкального материала по традиции выступил брат певицы – Финнеас. В интервью Rolling Stone Билли рассказала, что, хотя она уже повзрослела, в новом альбоме обращалась к себе прежней:

«Весь этот процесс ощущался так, словно я возвращаюсь к той девушке, которой была. Я огорчала ее. Я искала ее во всем, и кажется, что она утонула в мире и средствах массовой информации. Я не помню, когда она ушла».

Billie Eilish
Billie Eilish

Почти все песни посвящены любви. Билли рассказала, что ее вдохновили «авторские работы», такие как «Born To Die» Ланы Дель Рей. Тихий, куда менее экспериментальный и приземленный альбом практически целиком о любви и борьбе за любовь — причем о любви преимущественно к своему полу. Лирическая героиня успокаивает переживающую расставание подругу и одновременно в нее влюбляется. Или героиня уговаривает зазнобу не бояться ее и отдаться чувствам, в четвертой — отдается целиком любви до гроба. А в песне LUNCH просто поет о желании съесть свою любимую — одна из лучших песен об оральном сексе.

За пару дней до выхода альбома Айлиш устроила две вечеринки его прослушивания – в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а в конце сентября она отправится в мировой тур в его поддержку.

Предыдущий полноформатник Билли Happier Than Ever вышел в 2021 году, он был номинирован на «Грэмми». А ее дебютная пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» увидела свет в 2019-м.

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