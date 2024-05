Билли Айлиш выпустила тихий альбом о любви «Hit Me Hard and Soft»

В новый альбом 22-летней американской певицы вошло 10 треков, премьера которых состоялась одним днём: Билли принципиально отказалась выпускать синглы или клипы до релиза. Лишь маленький фрагмент композиции «Birds of a Feather» можно было услышать в вышедшем недавно трейлере третьего сезона сериала «Трепет сердца».

Соавтором и продюсером нового музыкального материала по традиции выступил брат певицы – Финнеас. В интервью Rolling Stone Билли рассказала, что, хотя она уже повзрослела, в новом альбоме обращалась к себе прежней:

«Весь этот процесс ощущался так, словно я возвращаюсь к той девушке, которой была. Я огорчала ее. Я искала ее во всем, и кажется, что она утонула в мире и средствах массовой информации. Я не помню, когда она ушла».



Billie Eilish

Почти все песни посвящены любви. Билли рассказала, что ее вдохновили «авторские работы», такие как «Born To Die» Ланы Дель Рей. Тихий, куда менее экспериментальный и приземленный альбом практически целиком о любви и борьбе за любовь — причем о любви преимущественно к своему полу. Лирическая героиня успокаивает переживающую расставание подругу и одновременно в нее влюбляется. Или героиня уговаривает зазнобу не бояться ее и отдаться чувствам, в четвертой — отдается целиком любви до гроба. А в песне LUNCH просто поет о желании съесть свою любимую — одна из лучших песен об оральном сексе.

За пару дней до выхода альбома Айлиш устроила две вечеринки его прослушивания – в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а в конце сентября она отправится в мировой тур в его поддержку.

Предыдущий полноформатник Билли Happier Than Ever вышел в 2021 году, он был номинирован на «Грэмми». А ее дебютная пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» увидела свет в 2019-м.