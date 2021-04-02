BTS выпустил «Film Out» со зловещими часами

В клипе режиссера Йонг Сеок Чоя каждый из солистов пребывает в замкнутом пространстве комнаты, из которого невозможно выбраться. Но даже если в своих мечтах они выбираются, то оказываются или парящими в небе на небольшом кусочке суши, или в палящей пустыне среди песков.

Поскольку песня войдет в саундтрек японской версии фильма «Сигнал» (фильм вышел сегодня), в клипе то и дело появляются зловещие песочные часы.

«Из всех воспоминаний, хранящихся в моем сердце, / я собираю те, что связаны с тобой, / глядя на них, проецируя через всю комнату, / я чувствую тебя каждой вспышкой боли», - поется в песне.



BTS

В феврале Big Hit Entertainment (до того, как она была переименована в Hybe Corporation) сообщила, что член группы Чонгук сотрудничал с японской группой Back Number, чтобы написать «Film Out».

«Film Out» также войдет в будущий японский сборник «BTS, The Best», который был анонсирован 25 марта. Пластинка состоит в общей сложности из 23 треков, включая номинированный на премию «Грэмми» «Dynamite», и должна выйти 16 июня.

Всего за несколько часов клип набрал почти 30 миллионов просмотров.