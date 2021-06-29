Ed Sheeran написал песню для BTS

"Я только что создал песню для их новой пластинки, — рассказал Ширан. — Хочу сказать, что они просто супер крутые парни".

Позже и продюсеры BTS подтвердили эту новость, заявив: "Это правда, что Эд Ширан работал с группой над новой песней".



Ed Sheeran

Ожидается, что релиз композиции может состояться в июле, когда BTS представят CD-версию своего последнего английского сингла "Butter". Туда же должен войти какой-то совершенно новый трек. Однако пока неизвестно, станет ли им коллаборация с Шираном.

Это не первое сотрудничество K-pop группы и английского музыканта. Ранее Ширан был соавтором песни "Make it right", которая вошла в альбом BTS "Map of the soul: Persona" (2019).