Ed Sheeran выпустил новый альбом «=»

Обложка была нарисована им во время первой изоляции от COVID-19 и основана на последних изменениях в его жизни за последние четыре года: браке, рождении ребенка и потере друзей.

В альбом «=» вошло 14 треков, в том числе ранее выпущенные синглы Bad Habits, Visiting Hours и Shivers.

Эд Ширан охарактеризовал альбом как свой «взрослый» альбом. Для него альбом был «действительно личным рекордом и тем, который много значит для меня», он ссылается на изменения в его жизни, включая женитьбу, рождение дочери и пережитые потери.

«Пожалуйста, просто послушайте этот альбом один раз по порядку, это все, о чем я прошу. Меня не волнует, что вы делаете после первого прослушивания. Включите песни в плейлист, включите альбом в случайный порядок - как хотите. Но слушать нужно так, как задумано, хотя бы один раз», - говорит Эд.



Ed Sheeran

«Я согласен с мыслью самого Ширана, что это первый его взрослый альбом, но с оговоркой. Потому что тут он впервые в песнях берет ответственность на себя, а не описывает множество причин, почему все не так. «Я вырос, теперь я отец. Все изменилось, но я все еще как-то такой же», - поет Ширан в первой же песне. Другое дело, что сам-то он хочет оставаться инфантом, встречаться с девушками и получать новые эмоции. Держаться корней — нет. Искренность остается сильной стороной Ширана. С музыкой же все сложнее. Она все еще где-то в области инди-попа. То есть совсем необязательная. Простите, но - гулкий битбокс времен Duran Duran? Фортепианные баллады со струнными? Если бы это получалось лучше, чем у Элтона Джона, но нет. Ширан предстает в этом альбоме жутко закомплексованным, консервативным и запутавшимся, - но может быть, таков и есть среднестатистический англичанин сегодня?», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.