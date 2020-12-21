Эд Ширан впервые за год выпустил песню

«Привет, ребята. «Afterglow» - это песня, которую я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл из следующего альбома, это просто песня, которую я люблю и надеюсь, что вы тоже полюбите ее. Наслаждайтесь! Хорошего Рождества и Нового года. А я пока вернусь к отцовским обязанностям. С любовью, Эд», - написал Ширан.
Это первая песня Эда Ширана с декабря 2019 года, когда певец после рождения дочери Лира Антарктика Сиборн Ширан решил отойти от музыки, и заниматься только воспитанием ребенка с женой Черри Сиборн.
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