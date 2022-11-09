Филипп Киркоров ударил цветами охранника, заступившись за фанатов

Ранее в СМИ появилось видео с концерта Киркорова в Казахстане, на котором видно, что артист спускается со сцены к зрителям, и бьет букетом роз по лицу кого-то в зале на первом ряду.



Филипп Киркоров

«Там (члены команды артиста) не пустили поклонников к сцене, конечно, это не понравилось (Киркорову). Филипп заступился за поклонников. Резковато поступили с поклонниками, пришлось спуститься», - сказала представитель артиста Екатерина Успенская.

После этого зрителей стали пускать к сцене с букетами цветов, и они дарили их счастливому Филиппу.