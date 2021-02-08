Группа «Моя Мишель» сделала кавер на «Би-2»

Тогда композиция буквально взорвала чарты и продолжительное время удерживала своё лидерство. Песня стала знаковой в творческой биографии артистов - и «Би-2», и Дианы Арбениной.
«Мы записали кавер на «Медленную звезду» в сентябре 2019 года. Была идея сделать кинематографический звук. Словно сцена из пока еще несуществующего фильма. А перед новым годом, перебирая свои архивы, мы обнаружили, что спустя время абсолютно уверены в этой версии. Так и родилась идея выпустить кавер», — говорит Павло Шевчук из «Моя Мишель».
Примечательно то, что релиз кавера группа «Моя Мишель» запланировала в день рождения автора композиции — Михаила Карасева.
«Мне кажется, что это песня для большого кино. Представляю, что герой погибает, камера отлетает, и звучит она…», — солистка Таня Ткачук.
«Два месяца назад наш художник по свету Давид Мисакян (он работает иногда с группой «Моя Мишель») показал мне их версию «Медленной звезды». Мы с Лёвкой были так впечатлены, что я сразу связался с группой. Они сделали очень интересную версию, нежную и пронзительную, при том, что убрали второй куплет. Кавер получился просто фантастически прекрасным, потому что, если в оригинальной версии, когда поёт Лёва с Дианой Арбениной - это такой эмоциональный напор, то в исполнении «Моя Мишель» у песни появился другой эмоциональный контекст. Ну, и соответственно, после такого кавера, мы решили с ребятами, что хорошо бы было снять и клип на нее, чтобы запечатлеть настроение визуально», — Шура «Би-2».
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