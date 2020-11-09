Клава Кока бьется со злом в клипе Димы Билана Dreams

Режиссер клипа Дмитрий Климов скрестил в одном клипе истории из «Алисы в Зазеркалье» и «Гарри Поттера» с участием странника Димы Билана и путешественницы Клавы Коки, спасающих из рук Пиковой дамы Екатерины Ванышевой (участницы шоу «Пацанки 5») девочку Алису (Вирсавия Ковалева).
«Клава Кока, спасибо тебе, дорогая, что включилась в процесс и приняла участие в нашей графической сказочной истории! Весело с тобой и легко! Всегда знал и чувствовал, что ты - добро!» - поблагодарил Билан Клаву Коку.
«Настоящая фантастическая история! Такого вы ещё точно не видели!», - анонсировал этот клип певец.
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