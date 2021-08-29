Один из лидеров Triangle Sun выпустил альбом под именем Isaac Nightingale

Фьюжн-поп группа Triangle Sun выпустила новый сингл «No One» (слушать песню).

«Никто», именно так звучит перевод названия нового хита, как будто заряжает позитивной, тёплой энергией, настраивает на мысли о добре и согревает чувства, - сообщает пресс-релиз.







К обычному насыщенному электронному звуку Александр Князев добавил освежающую акустическую гитару и собственный успокаивающий бархатистый тембр голоса. Так что получилась романтичная поп-музыка в лучших традициях 70-х и начала 80-х годов.



Triangle Sun - «No One»