Один из лидеров Triangle Sun выпустил альбом под именем Isaac Nightingale

На пластинке танцевальный инди-рок Moving On соседствует с нежностью баллады Dreamers и поп-композициями Running Away и Fever, написанными по всем канонам мировых поп-чартов. Вопреки жанровому разнообразию, «Radio In Your Head» получился целостным.

«На написание альбома ушёл почти год. Это был особенный период моей жизни. Мне кажется, я шагнул в новую сферу осознанности. У меня появилось желание сделать что-то глобальное и значимое, сказать то, о чем обычно не говорят: о смысле нашего земного странствования и о Боге», - рассказывает об альбоме Вадим Капустин.



Isaac Nightingale

После фестивального успеха дуэта Triangle Sun в сольном плавании Вадим сконцентрировал внимание на смыслах текстов композиций.

«Меня вдохновляли мои путешествия по стране, размышления о смысле человеческого бытия, о том, какое влияние мы оказываем на окружающий мир и людей вокруг», - поясняет артист.

Над пластинкой работали три саундпродюсера: Денис Колесников, Алексей Понамарёв и Александр Хьюман, создатель лейбла Xuman Records.