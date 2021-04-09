Pink спела об уязвимостях в дуэте

Rag'n'Bone Man так говорит о треке: «Эта песня – о желании исчезнуть из неудобных ситуаций, об уязвимости, с которой мы все сталкиваемся. Участие P!nk на записи для меня большая честь, я всегда хотел с ней поработать».

«Я впервые познакомилась с Рори где-то в Европе в 2017 году, это было как раз, когда его песня Human была везде. К тому времени я уже влюбилась в его голос, и когда мы встретились лично, я поняла, насколько у него прекрасная душа. Я безумно рада нашей коллаборации и искренне считаю, что Anywhere Away From Here – лучшая песня, которую мы могли бы спеть вместе сейчас, и надеюсь, что не последняя», - говорит P!nk.



Pink и Rag'n'Bone Man