Pink рассказала о всей своей жизни в клипе All I Know So Far

В клипе режиссер Дэйва Майерса певица собирается прочитать сказку перед сном своей 9-летней дочке Уиллоу Сейдж, но девочка заявляет, что она уже не маленькая. Тогда Пинк начинает рассказывать свою историю, объясняя, что в ее жизни тоже были конфликты с родителями, истерики подросткового периода, блуждания по пустыне с колючими кактусами, остров мужчин, где она нашла своего мужа Кэри Харта, видения с певицей Шер и актрисой Джудит Лайт, и даже пиратский корабль, на котором они отправляются в свой совместный с мужем жизненный путь, и многое другое.

Песня станет заглавной в номерном альбоме «All I Know So Far: Setlist», основная часть треков которого была записана Пинк живьём на концертах тура Beautiful Trauma в 2019 году. На Apple Music уже состоялся пререлиз альбома, его премьера запланирована на 21 мая.



Pink

Вместе с альбомом выйдет документальный фильм о гастрольной жизни артистки, снятый режиссёром мюзикла «Величайший шоумен» Майклом Грейси.