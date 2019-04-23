Pink никогда не будет больше выкладывать фото детей в соцсети

Пинк дала обещание больше не публиковать фотографии своих детей в социальных сетях после того, как получила жесткие комментарии по поводу фото ее сына без подгузников. Образ 2-летнего сына певицы Джеймсон с мужем Кэри Харт получил множество негативных комментариев после того, как было размещено в Instagram.



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На фото ребенок, по словам певицы, очевидно, снял свой мокрый плавательный подгузник в какой-то момент до того, как была сделана фотография. На снимке запечатлены Пинк, Джеймсон и его 7-летняя сестра Уиллоу, которые смотрят на пеликана, который влетел «в нашу комнату и провел с нами два часа».

«Мы живем на ферме. Мои дети голые. Это то, что происходит. Я иногда голая, - объяснила Пинк в телешоу ​​«Шоу Эллен ДеДженерес». - Люди зашли так далеко, что сказали: «Кто-то должен позвонить в Службу поддержки детей, потому что у него не было подгузника, или «Как я смею?» И это только некоторые из самых отвратительных комментариев. После этого я так долго плакала, потому что мне нравится делиться своей семьей ... Я горжусь своими детьми больше, чем всем, что я когда-либо делала, и я просто не буду больше ими делиться. Я не буду этого делать»

Тем не менее, Pink не закрыта для советов и критики, если она конструктивна и изложена ​​вежливо.

«Я понимаю, когда люди говорят: «Тебе нужно быть осторожнее, ты на глазах общественности, ты должна была подумать об этом», и они правы, но есть лучшие способы сказать это», - говорит она.