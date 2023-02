Пинк выпустила новый альбом, который «много значит»

В релиз вошло 13 треков, в том числе ранее выпущенные синглы и клипы «Never Gonna Not Dance Again», «Trustfall» и «When I Get There». Помимо сольных композиций на альбоме представлены коллаборации с Lumineers («Long Way to Go»), First Aid Kit («Kids in Love») и Крисом Стэплтоном («Just Say I’m Sorry»).

«Не могу поверить, что этот день наконец настал! Я с трудом дождалась этого момента, чтобы поделиться своим сердцем и душой со всеми вами. Этот альбом так много значит для меня, и я надеюсь, что он станет для вас событием из серии «я помню, где я был, когда слушал этот альбом»», – говорит Пинк.



Pink

Концерт-презентация пластинки состоится в Нью-Йорке и будет транслироваться на YouTube и в социальных сетях певицы. Начало 18 февраля в 00.00 (по московскому времени).