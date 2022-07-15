Пинк в «Irrelevant» прокомментировала последние новости

В интервью Billboard певица рассказала, что на создание песни ее вдохновили политические события последних месяцев (в частности отмена Верховным судом США конституционного права на аборты), а также хейтеры в интернете, которым она решила ответить.
Прослушать трек можно здесь
«Как женщину со своим мнением и бесстрашием высказать его, меня очень утомляет, что единственное, чем можно меня упрекнуть — это сказать, насколько я неактуальна. Я актуальна, потому что существую, и потому что я человек. Каждый актуален, и никто не может отнять мой голос», - говорит Пинк.
Все доходы от трека будут направлены на поддержку организации по защите интересов избирателей When We All Vote, созданную Мишель Обамой.
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